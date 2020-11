Lapadula | rincorsa lunga | dal Perù al Benevento

(Di giovedì 19 novembre 2020)- Tutti pazzi per Gianluca. I tifosi peruviani non hanno avuto alcun dubbio a schierarsi dalla parte del centravanti giallorosso. I post su Instagram e Twitter hanno raggiunto ...

TORINO. A Lima è già un mezzo eroe nazionale ancor prima di scendere in campo ottenendo anche la benedizione di uno sciamano. In Perù conoscono il Lapadula giocatore fatto e finito, attendono il suo e ...Le probabili formazioni di Cile-Perù, match di scena allo stadio Nacional di Santiago del Cile valido per la terza giornata delle qualificazioni mondiali ...