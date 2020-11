Il secondo tempo del lockdown nella partita del gioco pubblico contro l’illegalità (Di giovedì 19 novembre 2020) Il Paese in queste ore continua a tingersi sempre più diffusamente di arancione, se non di rosso, in applicazione del meccanismo calibrato delle restrizioni, definito a livello nazionale ma concertato con le Regioni, forse anche dopo le importanti parole del capo dello Stato dell’altro giorno con cui, forse chiamando tutti all’ordine, ha giustamente ricordato che si possa uscire dalla crisi pandemica solo con un “coro sintonico” e “il prevalere dell’interesse generale”. E mentre si muove inesorabilmente lungo lo stivale la macchina dei divieti per gli altri comparti, gli oltre centomila lavori del gioco pubblico continuano a osservare da casa l’evoluzione degli eventi. Molte associazioni non hanno esitato a dichiarare che anche questo secondo stop consenta in realtà di mettere in salvo gli utenti dal demonio del ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 19 novembre 2020) Il Paese in queste ore continua a tingersi sempre più diffusamente di arancione, se non di rosso, in applicazione del meccanismo calibrato delle restrizioni, definito a livello nazionale ma concertato con le Regioni, forse anche dopo le importanti parole del capo dello Stato dell’altro giorno con cui, forse chiamando tutti all’ordine, ha giustamente ricordato che si possa uscire dalla crisi pandemica solo con un “coro sintonico” e “il prevalere dell’interesse generale”. E mentre si muove inesorabilmente lungo lo stivale la macchina dei divieti per gli altri comparti, gli oltre centomila lavori delcontinuano a osservare da casa l’evoluzione degli eventi. Molte associazioni non hanno esitato a dichiarare che anche questostop consenta in realtà di mettere in salvo gli utenti dal demonio del ...

Molte associazioni non hanno esitato a dichiarare che anche questo secondo stop consenta in realtà di mettere ... impianti di videosorveglianza obbligatori nelle sale per tutto il tempo di apertura.

Nicola Gratteri, cosa rivela a Otto e mezzo: Gino Strada non va bene in Calabria, il nome giusto ce l'ho io

Un nome che secondo il capo procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri non può funzionare. "Strada? Non va bene per la Calabria - ha detto il magistrato ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7 - So ...

