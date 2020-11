Il Ceinge | «Un bambino mandato a scuola sulla base di un test antigenico è un’arma impropria»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 19 novembre 2020) Repubblica Napoli intervista Giuseppe Castaldo, responsabile della Diagnostica molecolare del. Si esprime suiantigenici che fanno parte dello screening che ha avviato il presidente De Luca per il rientro a, il 23 novembre. Non li considera sicuri. «Iantigenici, che fanno parte di un pacchetto digenericamente definiti rapidi, non sono sicuri. Noi siamo molto perplessi circa la loro efficacia. Se il rientro asirà sui risultati deiantigenici c’è il rischio che si faccia un cattivo servizio ai cittadini.del soloio non manderei mio figlio a, se ne avessi uno in età scolare e temessi che ...