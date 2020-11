I “Viaggi di Nozze” di Carlo Verdone

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 19 novembre 2020) Uno dei film italiani che più ha lasciato traccia nella cultura popolare nostrana è di certo Viaggi di Nozze. Sceneggiato, diretto ed interpretato da, questo film del 1995 fu il campione d’incassi assoluto della stagione, superando Pocahontas e Vacanze di Natale ’95. La trama ruota intorno a tre coppie di novelli sposi nei giorni successivi al loro matrimonio, durante i loro particolari viaggi di nozze. Durante la sua visione è impossibile non riconoscere alcune delle battute che sono entrate a far parte del linguaggio e dei modi di dire italiani. Così come anche i personaggi interpretati daancora oggi sono ricordati con piacere e riportati come esempio ironico della varietà umana locale. La coppia tragica: Raniero e Fosca I primi novelli sposi che vengono introdotti sono Raniero ...