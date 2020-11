I 21 indicatori sono cervellotici Intervista a Massimo Andreoni

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 19 novembre 2020) “Le epidemie vanno prevenute e non assecondate, ma qui la sensazione è che per intervenire si aspetti sempre il dato negativo e non è un buon sistema, perché già a settembre si era capito dove stavamo andando”., ordinario di Malattie infettive, direttore dell’Unità operativa complessa di Malattie infettive di Tor Vergata e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive, dice la sua ad HuffPost sulla gestione dell’emergenza Covid da parte di Governo e Regioni. “Se non si precede l’evento, gli ospedali scoppiano e anche se si cambia regime e si mette tutta l’Italia in lockdown, comunque ci vogliono settimane perché l’effetto si ripercuota sul numero di ricoveri”. Sul natale avverte: “Attenzione a non creare un secondo agosto solo per far contente le persone con conseguenze drammatiche a gennaio”. L’efficacia ...