"Ho avuto un raffreddore più forte del solito": a 'La Zanzara' volano insulti tra il negazionista Pino (vice del generale Pappalardo) e Parenzo (Di giovedì 19 novembre 2020) Scontro agguerrito con finale colpo di scena a "La Zanzara" tra uno dei conduttori, David Parenzo, e il vicepresidente del movimento dei Gilet Arancioni, Giuseppe Pino, braccio destro storico del generale Antonio Pappalardo. Come annunciato qualche giorno fa su Facebook dallo stesso generale, Pino è stato infettato dal covid, ma lui nega fermamente: "Ho passato qualche giorno brutto ma sto bene adesso. Ho avuto solo un raffreddore più forte dei soliti che ho avuto in passato. Era una influenza, non il covid". Incalzato dalle domande di Giuseppe Cruciani, che gli ricorda l'annuncio pubblico del generale Pappalardo sulla sua malattia, Pino sbotta: "Ma ...

