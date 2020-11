GTA Online | conquista ricompense triple in tutte le gare terrestri

Leggi su gamerbrain

(Di giovedì 19 novembre 2020) Su megarampe, giri colossali e tubi stunt la destrezza è tutto: non serve nient’altro. Questa settimana, torna alle origini per averenellefino al 25 novembre. GTA$ e RP doppi in Via d’uscita di Gerald Gerald è un uomo di poche parole, quindi rispondigli e presta attenzione se ti contatta sul tuo iFruit. Vuole togliersi dagli impicci e ha bisogno del tuo aiuto. I tuoi sforzi saranno degnamente ricompensati: le missioni dei contatti ricevute da Gerald frutteranno il doppio fino al 25 novembre. GTA$ e RP tripli in Vita da super yacht Chiama il capitano degli antipodi, Brendan Darcy, e lanciati in massacri nel regno del mare e dell’alta società… Aiutalo a sedare gli animi in un country club, salva gli ostaggi e fatti largo verso la salvezza con il piombo in una tempesta ...