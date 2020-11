Giga Gratis studenti per la didattica a distanza: gli operatori che non consumano i giga (Di giovedì 19 novembre 2020) giga Gratis per gli studenti che hanno Tim, Vodafone e WindTre. Il traffico dati necessario per la didattica a distanza sarà completamente gratuito, così come era stato richiesto dal Ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ai tre principali gestori. Tim, Vodafone e WindTre hanno dunque accolto la richiesta mettendo a punto una serie di soluzioni per agevolare gli studenti che si trovano a seguire le lezioni da remoto. giga Gratis studenti: WindTre parte dal 23 novembre, Vodafone già domani WindTre ha già reso noto, tramite il suo ufficio stampa, che metterà a disposizione i giga Gratis studenti già a partire dalla prossima ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 19 novembre 2020)per gliche hanno Tim, Vodafone e WindTre. Il traffico dati necessario per lasarà completamente gratuito, così come era stato richiesto dal Ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ai tre principali gestori. Tim, Vodafone e WindTre hanno dunque accolto la richiesta mettendo a punto una serie di soluzioni per agevolare gliche si trovano a seguire le lezioni da remoto.: WindTre parte dal 23 novembre, Vodafone già domani WindTre ha già reso noto, tramite il suo ufficio stampa, che metterà a disposizione igià a partire dalla prossima ...

