Ds Vasco da Gama: «Balotelli arriverà a gennaio. Zenga? Mi piace molto» (Di giovedì 19 novembre 2020) Fabio Cordella, direttore sportivo del Vasco da Gama, ha parlato sulle pagine di Tuttosport: queste le sue parole su Balotelli Fabio Cordella, direttore sportivo del Vasco da Gama, ha parlato sulle pagine di Tuttosport. Queste le parole su Walter Zenga e Mario Balotelli. Balotelli – «Mario Balotelli al Vasco da Gama non è un sogno, ma pura realtà. Stiamo lavorando insieme a Mino Raiola per provare a portare uno dei calciatori più forti a livello mondiale in Brasile. Mario è sempre più convinto del nostro progetto e l’idea di trasferirsi in uno dei campionati più belli e affascinanti del mondo lo entusiasma molto. È un ragazzo eccezionale, sincero e spontaneo. Qui in Brasile potrà ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 19 novembre 2020) Fabio Cordella, direttore sportivo delda, ha parlato sulle pagine di Tuttosport: queste le sue parole suFabio Cordella, direttore sportivo delda, ha parlato sulle pagine di Tuttosport. Queste le parole su Waltere Mario– «Marioaldanon è un sogno, ma pura realtà. Stiamo lavorando insieme a Mino Raiola per provare a portare uno dei calciatori più forti a livello mondiale in Brasile. Mario è sempre più convinto del nostro progetto e l’idea di trasferirsi in uno dei campionati più belli e affascinanti del mondo lo entusiasma. È un ragazzo eccezionale, sincero e spontaneo. Qui in Brasile potrà ...

