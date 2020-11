Debito, Lagarde sbertuccia Sassoli "Cancellarlo? Viola i trattati.Punto" (Di giovedì 19 novembre 2020) Certo, non è stata colorita come il segretario del Pd Nicola Zingaretti che ha liquidato la proposta del presidente dell’Europarlamento David Sassoli esclamando: “Non riparta la gara a chi la spara più grossa”. Ma la sua risposta all’opzione cancellazione del Debito pubblico riguardante i titoli sovrani acquistati dalla Bce nel Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 19 novembre 2020) Certo, non è stata colorita come il segretario del Pd Nicola Zingaretti che ha liquidato la proposta del presidente dell’Europarlamento Davidesclamando: “Non riparta la gara a chi la spara più grossa”. Ma la sua risposta all’opzione cancellazione delpubblico riguardante i titoli sovrani acquistati dalla Bce nel Segui su affaritaliani.it

borghi_claudio : Per gli scettici, dopo audizione di oggi di Lagarde è accertato che: 1) La Banca Centrale CREA DENARO DAL NULLA IN… - ultimenotizie : Cancellare il debito contratto dai Paesi con la Bce? «Tutto quello che va in quella direzione è contro i trattati,… - MF_Marina_ : RT @borghi_claudio: Per gli scettici, dopo audizione di oggi di Lagarde è accertato che: 1) La Banca Centrale CREA DENARO DAL NULLA IN QUAL… - miskatos : RT @borghi_claudio: Per gli scettici, dopo audizione di oggi di Lagarde è accertato che: 1) La Banca Centrale CREA DENARO DAL NULLA IN QUAL… - Agenzia_Ansa : Lagarde: 'Cancellare il debito dei Paesi è contro i trattati' @Lagarde @ecb #ANSA -