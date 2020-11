Covid-19, l’Istituto Mario Negri spiega la pandemia agli studenti. Su Youtube playlist dedicata [VIDEO] (Di giovedì 19 novembre 2020) L'Istituto Mario Negri spiega la pandemia del Covid-19 agli studenti delle scuole medie italiane. Lo fa, in concomitanza della Giornata per i Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, rendendo disponibili sul proprio canale Youtube una serie di VIDEO, con immagini e infografiche, fatti da suoi 10 ricercatori in risposta a una serie di domande degli studenti. L'articolo Covid-19, l’Istituto Mario Negri spiega la pandemia agli studenti. Su Youtube playlist dedicata VIDEO . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 19 novembre 2020) L'Istitutoladel-19delle scuole medie italiane. Lo fa, in concomitanza della Giornata per i Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, rendendo disponibili sul proprio canaleuna serie di, con immagini e infografiche, fatti da suoi 10 ricercatori in risposta a una serie di domande degli. L'articolo-19,la. Su

