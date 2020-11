Coronavirus | oggi vertice governo-Regioni sui parametri per definire le zone a rischio

(Di giovedì 19 novembre 2020) In programma nel pomeriggio iltrasuiprevisti per stabilire ledi, presente anche il presidente dell'Iss, Silvio Brusaferro dell'Iss. ...

you_trend : ?? #Coronavirus: Oggi l'indice di gravità elaborato da YouTrend sale a 84. Ieri era a 81. Nota metodologica:… - RegLombardia : #LNews I tamponi effettuati oggi sono 38.100, i nuovi positivi 7.633. Il rapporto è pari al 20%. I guariti/dimess… - Corriere : In Italia 34.283 nuovi casi e 753 morti: il bollettino di oggi - AibiNews : #Sfiducia verso il Governo, malinconia e preoccupazione. È questo quanto emerso dal sondaggio per capire i sentimen… - VELOSPORT1960 : Sono 44 i morti nelle ultime 24 ore -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oggi

Il Sole 24 ORE

Aumentano i ricoveri, che sono 30 in più, per un totale di 686 unità. Il totale regionale dei casi di Covid-19 dall'inizio dell'emergenza ad oggi sale a 21.193. I nuovi positivi hanno età compresa tra ...Ogni kit costerebbe 4-5 euro. Per ora però è solo un’idea. Oggi però arriveranno i preimi test rapidi ai medici di famiglia. Ma ci sono molte grane da affrontare. Il governatore vive il ...