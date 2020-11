Chico, Figli di Milano: testo e video della canzone (Sanremo Giovani) (Di giovedì 19 novembre 2020) Figli di Milano è il brano di Chico in gara nella quarta puntata di AmaSanremo e in onda questa sera, dalle 22,45, su Rai Uno, in diretta. Lui è un rapper italo-cubano di 18 anni, presentato dall’etichetta discografica La Grande Onda di Tommaso Zanello, Piotta. Il padre è cubano, ballerino. Qui sotto il testo della canzone, cliccando qua, invece, il video ufficiale. Il profilo Instagram ufficiale del Giovanissimo artista è questo Figlio di un cubano E di un italo egiziano Ci sta pure un nigeriano Tutti Figli di Milano Figlio di un cubano E di un italo egiziano Ci sta pure un pakistano Tutti Figli di Milano Sotto il cielo di ... Leggi su soundsblog (Di giovedì 19 novembre 2020)diè il brano diin gara nella quarta puntata di Amae in onda questa sera, dalle 22,45, su Rai Uno, in diretta. Lui è un rapper italo-cubano di 18 anni, presentato dall’etichetta discografica La Grande Onda di Tommaso Zanello, Piotta. Il padre è cubano, ballerino. Qui sotto il, cliccando qua, invece, ilufficiale. Il profilo Instagram ufficiale delssimo artista è questoo di un cubano E di un italo egiziano Ci sta pure un nigeriano Tuttidio di un cubano E di un italo egiziano Ci sta pure un pakistano TuttidiSotto il cielo di ...

