Calabria | sindaci a Conte | ' commissariamento a breve termine e più risorse'

Roma, 19 nov. (Adnkronos) - "Al governo abbiamo chiesto sostanzialmente tre cose: un commissariamento della sanità a tempo, un dialogo costante con i sindaci attraverso una cabina di regia" ad hoc, "sostegno economico per uscire dal debito". Lo dice Giuseppe Falcomatà, sindaco di Reggio Calabria, uscendo da Palazzo Chigi dopo aver incontrato, con una delegazione di primi cittadini calabresi, il premier Giuseppe Conte e il ministro Roberto Speranza.

