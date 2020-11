Brasile | Vinicius percorre più di 20 000 km in aereo | ma non gioca neanche un minuto in Nazionale

Leggi su sportface

(Di giovedì 19 novembre 2020) L’attaccante del Real Madrid,Jr., lo scorso 9 novembre ha risposto alla convocazione dellabrasiliana, facendo ben 20.700 chilometri inin soli dieci giorni, partendo da Madrid endo le tratte Rio-San Paolo, San Paolo-Rio, Rio-Montevideo e Montevideo-Madrid per il ritorno in Spagna. Fin qui nulla di troppo strano, se non fosse che il centravanti non è ha disputatouncon la maglia della Selecao. Il ct Tite, infatti, ha pensato bene di lasciarlo in panchina nelle sfide contro Venezuela e Uruguay, quandosi sarebbe aspettato almeno di subentrare a gara in corso. Magari andrà meglio la prossima volta.. SportFace.