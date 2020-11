Barcellona, Rivaldo: «Non si possono più permettere Messi» (Di giovedì 19 novembre 2020) Rivaldo non ha dubbi: secondo l’ex leggenda del Barcellona sarà l’ultimo anno in blaugrana di Lionel Messi. Le sue parole Rivaldo non ha dubbi: secondo l’ex Barcellona sarà l’ultimo anno di Messi in blaugrana. Ecco le sue parole a Marca. «Non riesco a immaginarmi il nuovo direttivo in grado di convincerlo a fare un passo indietro circa la sua decisione, considerando che il Barça non ha grandi risorse per permettersi di trattenerlo. E Messi avrà offerte migliori e molto importanti da parte di altre squadre. A questo aggiungiamo che il Barcellona dovrà apporre dei tagli salariali, oltre al fatto che Messi ha voluto andar via al termine della stagione passata». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 19 novembre 2020)non ha dubbi: secondo l’ex leggenda delsarà l’ultimo anno in blaugrana di Lionel. Le sue parolenon ha dubbi: secondo l’exsarà l’ultimo anno diin blaugrana. Ecco le sue parole a Marca. «Non riesco a immaginarmi il nuovo direttivo in grado di convincerlo a fare un passo indietro circa la sua decisione, considerando che il Barça non ha grandi risorse per permettersi di trattenerlo. Eavrà offerte migliori e molto importanti da parte di altre squadre. A questo aggiungiamo che ildovrà apporre dei tagli salariali, oltre al fatto cheha voluto andar via al termine della stagione passata». Leggi su Calcionews24.com

petrazzuolo : RT @napolimagazine: BARCELLONA - L'ex Rivaldo: 'Questa sarà l'ultima stagione di Leo Messi in blaugrana' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: BARCELLONA - L'ex Rivaldo: 'Questa sarà l'ultima stagione di Leo Messi in blaugrana' - susydigennaro : RT @napolimagazine: BARCELLONA - L'ex Rivaldo: 'Questa sarà l'ultima stagione di Leo Messi in blaugrana' - napolimagazine : BARCELLONA - L'ex Rivaldo: 'Questa sarà l'ultima stagione di Leo Messi in blaugrana' - apetrazzuolo : BARCELLONA - L'ex Rivaldo: 'Questa sarà l'ultima stagione di Leo Messi in blaugrana' -