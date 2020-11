Aretha Franklin entra nella Hall of Fame delle donne (Di giovedì 19 novembre 2020) NEW YORK, 19 NOV - Aretha Franklin entra nella National Women's Hall of Fame. La regina del Soul morta nel 2018 è stata riconosciuta infatti tra le donne che si sono distinte maggiormente negli Stati ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 19 novembre 2020) NEW YORK, 19 NOV -National Women'sof. La regina del Soul morta nel 2018 è stata riconosciuta infatti tra leche si sono distinte maggiormente negli Stati ...

Aretha Franklin entra nella National Women's Hall of Fame. La regina del Soul morta nel 2018 è stata riconosciuta infatti tra le donne che si sono distinte maggiormente negli Stati Uniti. (ANSA) ...

