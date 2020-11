Ardea, emergenza Coronavirus. La Asl chiarisce: ‘Quello di Tor San Lorenzo non è un drive in, l’accesso non è diretto’ (Di giovedì 19 novembre 2020) emergenza Coronavirus ad Ardea, arrivano i chiarimenti della Asl Roma 6. “La nuova normativa emanata dalla Regione Lazio con Ordinanza 65 del 5/11 u.s. e i protocolli di intesa sottoscritti con i MMG e PLS circa la esecuzione dei test antigenici da parte di questi ultimi, hanno messo immediatamente al lavoro le Direzioni Distrettuali per far sì che anche i medici che avessero problemi strutturali degli studi tali da non consentire di aderire, lo avrebbero potuto fare su sedi messe a disposizione dalla ASL, anche con l’aiuto delle Amministrazioni Comunali, della Protezione Civile etc.. Per ragioni tecnico-logistiche la scelta è obbligatoriamente ricaduta sull’utilizzo del poliambulatorio di Tor san Lorenzo nei giorni dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 18.00, una struttura già attiva con servizi ambulatoriali. E’ ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 19 novembre 2020)ad, arrivano i chiarimenti della Asl Roma 6. “La nuova normativa emanata dalla Regione Lazio con Ordinanza 65 del 5/11 u.s. e i protocolli di intesa sottoscritti con i MMG e PLS circa la esecuzione dei test antigenici da parte di questi ultimi, hanno messo immediatamente al lavoro le Direzioni Distrettuali per far sì che anche i medici che avessero problemi strutturali degli studi tali da non consentire di aderire, lo avrebbero potuto fare su sedi messe a disposizione dalla ASL, anche con l’aiuto delle Amministrazioni Comunali, della Protezione Civile etc.. Per ragioni tecnico-logistiche la scelta è obbligatoriamente ricaduta sull’utilizzo del poliambulatorio di Tor sannei giorni dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 18.00, una struttura già attiva con servizi ambulatoriali. E’ ...

CorriereCitta : Ardea, emergenza Coronavirus. La Asl chiarisce: ‘Quello di Tor San Lorenzo non è un drive in, l’accesso non è diret… - CorriereCitta : Emergenza Coronavirus: anche ad Ardea aprirà una postazione drive-in per i tamponi - CorriereCitta : Emergenza Covid, ASL RM6: ecco la situazione negli ospedali dei Castelli e del Litorale Romano -

Ultime Notizie dalla rete : Ardea emergenza Emergenza Coronavirus: anche ad Ardea aprirà una postazione drive-in per i tamponi Il Corriere della Città Emergenza Coronavirus: anche ad Ardea aprirà una postazione drive-in per i tamponi

Sarà allocato presso il centro ASL di Via dei Tassi a Tor San Lorenzo il drive in covid di Ardea. A comunicarcelo è il Dott. Angelo Francescato, direttore del distretto H4 della ASL Roma 6. Sarà una s ...

Capolei e Corso (FI): “Ad Ardea due emergenze principali: il Covid e l’immobilismo politico”

Corso e Capolei: "Da mesi non si fa una seduta di Consiglio Comunale e l'attività della Giunta è completamente 'congelata'" ...

Sarà allocato presso il centro ASL di Via dei Tassi a Tor San Lorenzo il drive in covid di Ardea. A comunicarcelo è il Dott. Angelo Francescato, direttore del distretto H4 della ASL Roma 6. Sarà una s ...Corso e Capolei: "Da mesi non si fa una seduta di Consiglio Comunale e l'attività della Giunta è completamente 'congelata'" ...