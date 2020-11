Xbox Series X: nessun supporto a Dolby Vision, HDR10+ e True Black per il lettore blu-ray (Di mercoledì 18 novembre 2020) Le recensioni e le varie analisi di Xbox Series X ci hanno fornito un'idea più chiara di come gireranno i giochi sulla next-gen di Microsoft e, ora, un'ulteriore analisi del lettore blu-ray della console ha rivelato qualcosa di abbastanza sorprendente.Stando al canale YouTube HDTVTest, che ha esaminato approfonditamente il lettore di Series X, sembra che la console non offra un'esperienza multimediale di primissimo livello.Nello specifico, l'analisi ha rivelato che il lettore blu-ray di Series X non supporta il Dolby Vision, l'HDR10+, i blu-ray 3D e il True Black. A causa di questo, secondo HDTVTest, "Xbox Series X per ora non è ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 18 novembre 2020) Le recensioni e le varie analisi diX ci hanno fornito un'idea più chiara di come gireranno i giochi sulla next-gen di Microsoft e, ora, un'ulteriore analisi delblu-ray della console ha rivelato qualcosa di abbastanza sorprendente.Stando al canale YouTube HDTVTest, che ha esaminato approfonditamente ildiX, sembra che la console non offra un'esperienza multimediale di primissimo livello.Nello specifico, l'analisi ha rivelato che ilblu-ray diX non supporta il, l', i blu-ray 3D e il. A causa di questo, secondo HDTVTest, "X per ora non è ...

Eurogamer_it : #XboxSeriesX e i limiti del lettore blu-ray in una video analisi. - come_faresoldi : Se vuoi comprare la Xbox Series S al miglior prezzo questo è l'articolo giusto per te! Che aspetti? Leggilo subit… - TJay145 : RT @FortBRNewsLeaks: ??#Patch?? ???? La Patch v14.60 è già stata distribuita su Xbox One e Xbox Serie X/S! ???? v14.60 has already been relea… - FortBRNewsLeaks : ??#Patch?? ???? La Patch v14.60 è già stata distribuita su Xbox One e Xbox Serie X/S! ???? v14.60 has already been re… - NuTeslaRes : #Xbox Series X: carenza di scorte fino alla primavera 2021, Microsoft conferma - -