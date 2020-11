Uomini e Donne, la segnalazione dell’ex di una corteggiatrice: “Ho visto una Chiara bugiarda e falsa” (Di mercoledì 18 novembre 2020) Da quanto emerso da alcune segnalazioni, una corteggiatrice di Uomini e Donne starebbe mentendo. A svelarlo è Deianira Marzano, famosa sui social per lanciare scoop sui volti noti di UeD e Temptation Island. Questa volta, l’influencer ha riportato la segnalazione di Mattia Burchielli, ex fidanzato di Chiara Rabbi, attualmente corteggiatrice di Davide Donadei. “Falsa e L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 18 novembre 2020) Da quanto emerso da alcune segnalazioni, unadistarebbe mentendo. A svelarlo è Deianira Marzano, famosa sui social per lanciare scoop sui volti noti di UeD e Temptation Island. Questa volta, l’influencer ha riportato ladi Mattia Burchielli, ex fidanzato diRabbi, attualmentedi Davide Donadei. “Falsa e L'articolo

matteosalvinimi : #Salvini: Lenticchie con i VERMI alla Polizia penitenziaria. Non so se sia una nuova specialità, ma dare alle nostr… - guerini_lorenzo : Professionalità, innovazione e specializzazione sono da sempre qualità di donne e uomini dell’@Esercito Accolto dal… - fattoquotidiano : Intanto ieri Biden ha annunciato nuovi membri del suo staff alla Casa Bianca: scelte che promuovono donne e uomini… - Chiara_Bonati : La mia opinione sulla puntata odierna di #UominieDonne, in allegato un paio di capri espiatori ?? - _unstoppablexx_ : @hamsik911 Chissà perché sempre le donne sono troie e cazzare e gli uomini poverelli :( -