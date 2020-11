Torta salata allo yogurt con prosciutto e formaggio

Leggi su chedonna

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Impasto pratico e veloce, un ripieno goloso, la aconè un’ottima soluzione per cena Antipasto, ingrediente per un buffet, piatto unico, ma anche soluzione originale da portare in ufficio o in una scampagnata. La in pratica è una pizza rustica con L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it