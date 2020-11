Sempre più contagi in carcere, allarme dei Garanti. A Torino anche 2 bimbi (Di mercoledì 18 novembre 2020) I numeri del contagio in cella fanno Sempre più paura. Ed è di diffusa la sensazione, maturata anche in alcuni partiti della maggioranza, che le norme introdotte dal decreto Ristori non bastino. I dati ufficiali del Dipartimento di amministrazione penitenziaria sono aggiornati a lunedì sera e restituiscono un panorama preoccupante: 758 positivi fra i detenuti e 936 casi tra agenti penitenziari e altri operatori. “C’è il rischio concreto che la situazione diventi fuori controllo, per questo facciamo appello al governo affinché intervenga”, dice Gennarino De Fazio, segretario generale Uilpa commentando le ultime cifre diffuse dal Dap con HuffPost. Si tratta di dati probabilmente imprecisi, viste alcune discrepanze tra i numeri ufficiali e quelli che riporta in alcuni casi la stampa locale. Un esempio emblematico è quello di Tolmezzo, ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 18 novembre 2020) I numeri delo in cella fannopiù paura. Ed è di diffusa la sensazione, maturatain alcuni partiti della maggioranza, che le norme introdotte dal decreto Ristori non bastino. I dati ufficiali del Dipartimento di amministrazione penitenziaria sono aggiornati a lunedì sera e restituiscono un panorama preoccupante: 758 positivi fra i detenuti e 936 casi tra agenti penitenziari e altri operatori. “C’è il rischio concreto che la situazione diventi fuori controllo, per questo facciamo appello al governo affinché intervenga”, dice Gennarino De Fazio, segretario generale Uilpa commentando le ultime cifre diffuse dal Dap con HuffPost. Si tratta di dati probabilmente imprecisi, viste alcune discrepanze tra i numeri ufficiali e quelli che riporta in alcuni casi la stampa locale. Un esempio emblematico è quello di Tolmezzo, ...

