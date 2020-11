Ricigliano | frana sulla strada provinciale 10b | scatta la chiusura

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– È stata chiusa al transito veicolare per il cedimento del mantole causato ieri pomeriggio da una, la10b che collega il comune salernitano dial comune di Balvano, in Basilicata. A disporne laai veicoli e ai pedoni, dopo un sopralluogo dei tecnici di Palazzo Sant’Agostino, l’ordinanza sindacale numero 28 emessa dal Comune di. Erano stati i tecnici comunali ieri mattina infatti, ad allertare l’Ente Provincia, titolare della rete viaria della Sp10b, di unain corso causata dal maltempo che in poche ore, ha provocato lo smottamento di un terreno di montagna che ha interessato e fatto ...