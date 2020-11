Ragusa | lieto fine per il neonato abbandonato in un cassonetto

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Una storia aquella del piccolo Vittorio, ile ritrovato in un, che sarà adottato. A ritrovarlo era stato un passante che aveva immediatamente allertato i soccorsi che lo hanno trasportato presso l’ospedale Giovanni Paolo II. Vittorio: trovato in unEra lo scorso 5 novembre quando, un passate che stava percorrendo via Saragat a, allertato da strani rumori provenienti da un, si è ritrovato di fronte a qualcosa di inaspettato. Non pensava di trovarsi di fronte ad un bambino appena nato, ancora sporco di sangue e col cordone ombelicale attaccato. Il piccolo stava lì, adagiato sui rifiuti, dentro un sacchetto e avvolto in una coperta. Superato lo shock ...