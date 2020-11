Odiatori seriali in azione. Minacce di morte via Social a Casalino. Il portavoce di Conte denuncia gli haters alla Polizia (Di mercoledì 18 novembre 2020) Minacce di morte via Social. E il portavoce del premier, Rocco Casalino (nella foto) sporge denuncia. A darne notizia ieri, citando fonti investigative, è stata l’agenzia di stampa Adnkronos. Rientrato lunedì a Palazzo Chigi dopo un periodo di isolamento per aver contratto il Covid, Casalino avrebbe varcato la soglia del commissariato di Polizia di Palazzo Chigi. A fine ottobre scorso fu destinatario di uno striscione omofobo esibito a Varese durante una protesta contro i Dpcm del Governo. Episodio al quale sarebbero poi seguite numerose Minacce di morte postate sui suoi canali Social: da qui la denuncia alla Polizia postale. Minacce ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 18 novembre 2020)divia. E ildel premier, Rocco(nella foto) sporge. A darne notizia ieri, citando fonti investigative, è stata l’agenzia di stampa Adnkronos. Rientrato lunedì a Palazzo Chigi dopo un periodo di isolamento per aver contratto il Covid,avrebbe varcato la soglia del commissariato didi Palazzo Chigi. A fine ottobre scorso fu destinatario di uno striscione omofobo esibito a Varese durante una protesta contro i Dpcm del Governo. Episodio al quale sarebbero poi seguite numerosedipostate sui suoi canali: da qui lapostale....

