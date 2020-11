“Non si vede la fine del tunnel” le parole di Francesco Renga colpiscono (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il cantautore Francesco Renga ha detto la sua sulla situazione covid. Poi si è lasciato andare ad una battuta su Michelle Hunziker Fonte Facebook – Francesco RengaIl covid ha avuto degli effetti catastrofici anche sul mondo della musica. Sono infatti stati annullati tutti i concerti e gli spettacoli dal vivo previsti per quest’anno. Una situazione che inizia a pesare agli artisti così come esternato da Francesco Renga. Il cantante ha confessato a Verissimo di essere preoccupato a riguardo e di avere nostalgia del palco e del pubblico. Ha parlato poi dell’aspetto emotivo e psicologico visto che allo stato attuale è difficile ipotizzare la fine della pandemia. Un’inquietudine che ha vissuto in prima persona soprattutto durante il periodo del lockdown ... Leggi su chenews (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il cantautoreha detto la sua sulla situazione covid. Poi si è lasciato andare ad una battuta su Michelle Hunziker Fonte Facebook –Il covid ha avuto degli effetti catastrofici anche sul mondo della musica. Sono infatti stati annullati tutti i concerti e gli spettacoli dal vivo previsti per quest’anno. Una situazione che inizia a pesare agli artisti così come esternato da. Il cantante ha confessato a Verissimo di essere preoccupato a riguardo e di avere nostalgia del palco e del pubblico. Ha parlato poi dell’aspetto emotivo e psicologico visto che allo stato attuale è difficile ipotizzare ladella pandemia. Un’inquietudine che ha vissuto in prima persona soprattutto durante il periodo del lockdown ...

