Milano, Swapfiets sostiene operatori sanitari: un aiuto per spostamenti (Di mercoledì 18 novembre 2020) (Adnkronos) – Per supportare la comunità milanese durante la pandemia di Covid-19, Swapfiets, l’innovativo servizio di micro mobilità in abbonamento dall’iconica ruota blu, vuole offrire un aiuto immediato agli operatori sanitari del territorio, omaggiandoli della possibilità di usufruire gratuitamente del servizio di noleggio bici a uso esclusivo per due mesi, con l’intento di rendere i loro spostamenti di lavoro più facili e sicuri. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 18 novembre 2020) (Adnkronos) – Per supportare la comunità milanese durante la pandemia di Covid-19,, l’innovativo servizio di micro mobilità in abbonamento dall’iconica ruota blu, vuole offrire unimmediato aglidel territorio, omaggiandoli della possibilità di usufruire gratuitamente del servizio di noleggio bici a uso esclusivo per due mesi, con l’intento di rendere i lorodi lavoro più facili e sicuri. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

tutti gli operatori della sanità di Milano che desiderano utilizzare una bicicletta Swapfiets riceveranno un buono del valore di 50€, pari a due mesi gratuiti di abbonamento per il modello Deluxe 7.

