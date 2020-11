Milano: da Comune 6,4 mln risorse per sostegno a reddito cittadini (Di mercoledì 18 novembre 2020) Milano, 18 nov. (Adnkronos) – Aumentano di 2,4 milioni le risorse messe a disposizione dal Comune di Milano per sostenere i residenti in difficoltà per l’emergenza Covid. In tutto, le risorse sono pari 6,4 milioni e saranno destinati all’erogazione di contributi per il sostegno al reddito ai cittadini che non hanno i requisiti per usufruire delle analoghe misure nazionali, reddito di cittadinanza in primis. Si tratta di un “considerevole incremento” delle risorse stanziate rispetto all’anno scorso quando erano stati messi a disposizione 4 milioni di euro. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 18 novembre 2020), 18 nov. (Adnkronos) – Aumentano di 2,4 milioni lemesse a disposizione daldiper sostenere i residenti in difficoltà per l’emergenza Covid. In tutto, lesono pari 6,4 milioni e saranno destinati all’erogazione di contributi per ilalaiche non hanno i requisiti per usufruire delle analoghe misure nazionali,di cittadinanza in primis. Si tratta di un “considerevole incremento” dellestanziate rispetto all’anno scorso quando erano stati messi a disposizione 4 milioni di euro. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

