Megan Is Missing, diventa virale su TikTok e traumatizza tutti

Il controverso horror del 2011 Megan Is Missing è diventato improvvisamente virale su TikTok suscitando reazioni terrorizzate nel pubblico tanto da spingere il regista a raccomandare agli spettatori di non guardare il film da soli o di notte. Negli ultimi giorni sono molti gli utenti che hanno riscoperto Megan Is Missing su TikTok definendo la visione "traumatica", qualcuno ha anche ammesso che dopo il film ha paura di uscire di casa. Megan Is Missing è divenuto trending topic anche su Twitter con oltre 55.000 tweet in cui si discute del film e dei motivi per cui risulti così terrificante.

