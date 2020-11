Luperini | “Giocare al ‘Renzo Barbera’ una grande emozione La classifica? Vogliamo di più”

Leggi su mediagol

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Parola a Gregorio.Il centrocampista del Palermo, autore del gol-vittoria, è intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro il Potenza, andata in scena questo pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera". Di seguito, le sue dichiarazioni."Giocare in questo stadio è sempre unae ci dispiace non avere con noi i nostri tifosi. Anche per me segnare qui è stato straordinario anche se lo avevo immaginato diversamente. Giocare al 'Barbera' comunque ci aiuta tanto. Questadeve essere la normalità, non siamo qui per fare un campionato mediocre che non è nel DNA di questi colori. Serve ambire ad altri traguardi, questa situazione dici fa anche girare le scatole perché noidi più. Tifosi? Si sente molto il loro attaccamento, mi ...