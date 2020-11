L’epidemia in Italia: terapie intensive oltre la soglia in 17 regioni (Di mercoledì 18 novembre 2020) È occupato da pazienti Covid il 42% dei posti in terapia intensiva, ovvero il 12% oltre la soglia critica del 30%. LEGGI ANCHE: “L’immunità al Covid nei guariti potrebbe durare anni”: lo rivela uno studio americano Vaccino coronavirus: Pfizer, l’efficacia del nostro vaccino al 95% Un dato quasi stabile rispetto al giorno precedente ma che L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 18 novembre 2020) È occupato da pazienti Covid il 42% dei posti in terapia intensiva, ovvero il 12%lacritica del 30%. LEGGI ANCHE: “L’immunità al Covid nei guariti potrebbe durare anni”: lo rivela uno studio americano Vaccino coronavirus: Pfizer, l’efficacia del nostro vaccino al 95% Un dato quasi stabile rispetto al giorno precedente ma che L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

MastroTitta9 : A CIASCUNO LA SUA EPIDEMIA - IL CONGO ANNUNCIA L’UNDICESIMA EPIDEMIA DI EBOLA DELLA SUA STORIA - DALLA SUA COMPARSA… - Massimiliana21 : RT @PetrisDe: #VACCINO BENE COMUNE L’Italia appoggi la deroga ai brevetti durante l’epidemia da #Covid19. Per il diritto universale alla #s… - StefaniaFalone : RT @PetrisDe: #VACCINO BENE COMUNE L’Italia appoggi la deroga ai brevetti durante l’epidemia da #Covid19. Per il diritto universale alla #s… - Ros36292999 : RT @PetrisDe: #VACCINO BENE COMUNE L’Italia appoggi la deroga ai brevetti durante l’epidemia da #Covid19. Per il diritto universale alla #s… - JacopoZannini : RT @PetrisDe: #VACCINO BENE COMUNE L’Italia appoggi la deroga ai brevetti durante l’epidemia da #Covid19. Per il diritto universale alla #s… -

Ultime Notizie dalla rete : L’epidemia Italia Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid-19 Corriere della Sera