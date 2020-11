L'appello dei medici di base: 'Così non andiamo avanti' (Di mercoledì 18 novembre 2020) Impossibilitati ad andare a visitare nelle case, per paura di essere contagiati, i sanitari nelle zone più a rischio lanciano l'allarme e chiedono di potenziare la rete con assunzioni e uffici d'... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 18 novembre 2020) Impossibilitati ad andare a visitare nelle case, per paura di essere contagiati, i sanitari nelle zone più a rischio lanciano l'allarme e chiedono di potenziare la rete con assunzioni e uffici d'...

SkyTG24 : «Nessuno si lasci ingannare dal pensiero 'a me non succederà'», l'appello di #Mattarella alla responsabilità dei ci… - Avvenire_Nei : Una rsa comasca lancia l'idea sui social: in due giorni già i primi messaggi e cartoline. L'iniziativa per sopperir… - berlusconi : Ho sofferto molto, ma non ho mai perso la fiducia nelle grandi capacità dei medici. Questo è anche l’appello che vo… - stefano_freedom : RT @linda_nataloni: Corte d'appello portoghe sentenzia su l'inaffidabilità dei test PCR - GRETA1SGARBO : RT @linda_nataloni: Corte d'appello portoghe sentenzia su l'inaffidabilità dei test PCR -

Ultime Notizie dalla rete : appello dei Appello dei surfisti: "Ridateci il Superbank" LA NAZIONE Test rapidi Covid, appello dell’UE ai governi per il riconoscimento reciproco dei risultati

La Commissione raccomanda l'uso dei test antigenici quando la disponibilità di quelli molecolari "è limitata" e quando una rapida identificazione dei casi positivi può aiutare a prevenire focolai o pe ...

Regione – Sanità: M5S, attivare le USPED per tutelare i pazienti più piccoli

Presentata mozione per attivare nel Lazio le Unità Speciali di Pediatria Distrettuale (USPED) in analogia con le USCAR. Rom "Avviare, sulla scorta di quanto stanno già facendo altre Regioni, la ...

La Commissione raccomanda l'uso dei test antigenici quando la disponibilità di quelli molecolari "è limitata" e quando una rapida identificazione dei casi positivi può aiutare a prevenire focolai o pe ...Presentata mozione per attivare nel Lazio le Unità Speciali di Pediatria Distrettuale (USPED) in analogia con le USCAR. Rom "Avviare, sulla scorta di quanto stanno già facendo altre Regioni, la ...