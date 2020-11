Inter | NEWS e ultimissime 18 novembre | Vidal e Lautaro Martinez in gol con Cile e Argentina

(Di mercoledì 18 novembre 2020)- Tutte le notizie sui nerazzurri aggiornate in tempo reale giorno dopo giorno. Indiscrezioni,e approfondimenti in vista del triplo impegno stagionale con campionato, Coppa Italia e Champions League. Leggi anche: Serie A,Napoli, tamponi tutti negativi., Skriniar positivoin tempo reale LIVE 18 Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieA.com Tutte le Notizie della Serie A.

Inter : ?? | COMUNICATO FC Internazionale Milano comunica che Aleksandar Kolarov è risultato positivo al Covid-19 ?? - Inter : ??? | NAZIONALI @AchrafHakimi titolare nella vittoria del Marocco ?? - Inter : ??? | NAZIONALI 90 minuti per Ivan #Perisic con la @HNS_CFF ?? - Toro_News : ?? | FOCUS #Zaza potrebbe tornare a giocare contro l'Inter ma occhio alla concorrenza - ThePDirector1 : RT @passione_inter: Real Madrid, Casemiro è negativo agli ultimi due tamponi: si è già allenato in gruppo - -

Ultime Notizie dalla rete : Inter NEWS

Milik piace molto ma torna di moda un vecchio pallino Non solo Arkadius Milik. L’Inter vorrebbe approfittare della possibilità di mercato che si è creata; il polacco ha rotto con il Napoli e ...NAPOLI-MILAN ULTIME NEWS - Fabio Capello, ex allenatore rossonero, vede il Napoli di Gennaro Gattuso e il Milan di Stefano Pioli in corsa per il primato ...