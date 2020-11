‘Gf Vip 5’, Elisabetta Gregoraci in lacrime per le parole di Dayane Mello, poi arriva il confronto e… (Di mercoledì 18 novembre 2020) Continua a tener banco la querelle tra Elisabetta Gregoraci e Dayane Mello al Grande Fratello Vip: a scatenare il catfight tra le due gieffine sono state alcune esternazioni durissime della modella brasiliana contro la Gregoraci. La Mello non ha solo parlato della showgirl all’interno della Casa, ma ha anche toccato la sua sfera privata, tornando a parlare del matrimonio con Flavio Briatore. Dichiarazioni che non sono proprio andate giù ad Elisabetta che, confrontandosi con i suoi compagni di avventura, è scoppiata in lacrime e ha espresso tutta la sua delusione per le parole della sua amica (come potete vedere cliccando QUI): Il giorno prima dirmi “sei una donna meravigliosa, stupenda” e il giorno dopo vomiti tutte quelle cose? Vuol ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 18 novembre 2020) Continua a tener banco la querelle traal Grande Fratello Vip: a scatenare il catfight tra le due gieffine sono state alcune esternazioni durissime della modella brasiliana contro la. Lanon ha solo parlato della showgirl all’interno della Casa, ma ha anche toccato la sua sfera privata, tornando a parlare del matrimonio con Flavio Briatore. Dichiarazioni che non sono proprio andate giù adche, confrontandosi con i suoi compagni di avventura, è scoppiata ine ha espresso tutta la sua delusione per ledella sua amica (come potete vedere cliccando QUI): Il giorno prima dirmi “sei una donna meravigliosa, stupenda” e il giorno dopo vomiti tutte quelle cose? Vuol ...

