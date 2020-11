Dl sicurezza, Lega attacca: gravissimo lo stop al tetto delle quote sui flussi (Di mercoledì 18 novembre 2020) 'Sanatoria criminale. gravissimo lo stop, proposto con un emendamento del Pd, al tetto delle quote sui flussi approvato nel dl sicurezza'. Lo affermano i deputati della Lega in commissione Affari ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 18 novembre 2020) 'Sanatoria criminale.lo, proposto con un emendamento del Pd, alsuiapprovato nel dl'. Lo affermano i deputati dellain commissione Affari ...

"Sanatoria criminale. Gravissimo lo stop, proposto con un emendamento del Pd, al tetto delle quote sui flussi approvato nel dl Sicurezza". Lo affermano i deputati della Lega in commissione Affari cost ...

Massardi (Lega): “Regione semplifica i pagamenti dei cittadini”

(red.) “Un plauso all’azione del Governatore Fontana e della Giunta regionale che stanno ponendo in essere azioni concrete per rendere più semplice la ...

