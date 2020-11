Covid, de Magistris: “Si va verso giornate difficilissime. Napoli può essere una polveriera” (Di mercoledì 18 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoA Napoli “la situazione dal punto di vista sanitario è molto grave da un mese»: gli ospedali «sono sotto pressione” e “non si ha più il tracciamento”. A parlare è Luigi de Magistris, sindaco di Napoli, intervenuto a SkyTg24: “Siamo un po’ all’autogoverno della pandemia – ha proseguito de Magistris -. Ci si è organizzati molto male dopo il lockdown”. Chiara la stoccata a Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, con il quale è in battaglia mediatica e istituzionale da settimane. Il primo cittadino ha poi dichiarato di essere “molto preoccupato” dalla situazione sociale ed economica della città, a suo parere “molto sottovalutata dal ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 18 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoA“la situazione dal punto di vista sanitario è molto grave da un mese»: gli ospedali «sono sotto pressione” e “non si ha più il tracciamento”. A parlare è Luigi de, sindaco di, intervenuto a SkyTg24: “Siamo un po’ all’autogoverno della pandemia – ha proseguito de-. Ci si è organizzati molto male dopo il lockdown”. Chiara la stoccata a Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, con il quale è in battaglia mediatica e istituzionale da settimane. Il primo cittadino ha poi dichiarato di“molto preoccupato” dalla situazione sociale ed economica della città, a suo parere “molto sottovalutata dal ...

