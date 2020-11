Challenger Ortisei 2020 | programma e orari di giovedì 19 novembre con Marcora

Leggi su sportface

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Il, glie l’ordine di gioco di19degli ottavi di finale del torneodi. Dopo il primo match di giornata tra Haertesis e Ivashka scenderà in campo l’azzurro Roberto, che dovrà vedersela contro Lenz. A seguire sarà la volta di Klizan-Machac e Karlovskiy-Karatsev, CENTRE COURT A partire dalle 11:00 – (Q) Haertesis vs (2) Ivashka Non prima delle 12:30 –vs Lenz A seguire – (8) Klizan vs Machac A seguire – (LL) Karlovskiy vs (3) Karatsev SportFace.