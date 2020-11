ATP Finals 2020: Zverev vince in tre set contro Schwartzman e torna in corsa per le semifinali (Di mercoledì 18 novembre 2020) Alexander Zverev ha vinto un match molto complicato contro Diego Schwartzman con il punteggio di 6-3 4-6 6-3. Il tedesco conquista così la prima vittoria alle ATP Finals 2020 e torna in corsa per la qualificazione alle semifinali, eliminato invece l’argentino. Il numero 7 del mondo, però, dovrà alzare il suo livello di gioco per sperare di impensierire Novak Djokovic ultimo avversario nel girone “Tokyo 1970”. PRIMO SET – Avvio a ritmo abbastanza basso. Zverev sembra in difficoltà sin dall’inizio tanto che nel terzo game subisce il break. Quando il parziale pare essersi messo in discesa si spegne la luce per l’argentino che perde per due volte il servizio lasciandosi scappare l’avversario (5-2). Nonostante le croniche difficoltà al ... Leggi su oasport (Di mercoledì 18 novembre 2020) Alexanderha vinto un match molto complicatoDiegocon il punteggio di 6-3 4-6 6-3. Il tedesco conquista così la prima vittoria alle ATPinper la qualificazione alle, eliminato invece l’argentino. Il numero 7 del mondo, però, dovrà alzare il suo livello di gioco per sperare di impensierire Novak Djokovic ultimo avversario nel girone “Tokyo 1970”. PRIMO SET – Avvio a ritmo abbastanza basso.sembra in difficoltà sin dall’inizio tanto che nel terzo game subisce il break. Quando il parziale pare essersi messo in discesa si spegne la luce per l’argentino che perde per due volte il servizio lasciandosi scappare l’avversario (5-2). Nonostante le croniche difficoltà al ...

