Tegola in casa Inter, Conte preoccupato: positivo un altro big (Di martedì 17 novembre 2020) In casa Inter le notizie che arrivano negli ultimi giorni sono tutte negative. Alla positività al coronavirus di Marcelo Brozovic ha fatto seguito nelle ultime ore quella di Aleksandar Kolarov. Ennesima Tegola in casa Inter. Dopo che Antonio Conte ha evidenziato la necessità di Intervenire con qualche rinforzo nel reparto difensivo, ecco arrivare la positività … L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 17 novembre 2020) Inle notizie che arrivano negli ultimi giorni sono tutte negative. Alla positività al coronavirus di Marcelo Brozovic ha fatto seguito nelle ultime ore quella di Aleksandar Kolarov. Ennesimain. Dopo che Antonioha evidenziato la necessità divenire con qualche rinforzo nel reparto difensivo, ecco arrivare la positività … L'articolo proviene da Inews.it.

Bertolca10 : Tegola in casa #Milan dove, dopo #Pioli, si riscontra la positività anche del suo vice Giacomo #Murelli. Chi andrà… - infoitsport : Nuova tegola in casa Milan: Stefano Pioli positivo al Covid, tocca al vice Murelli - ilaria_checchi : Nuova tegola in casa Milan: Stefano Pioli positivo al Covid, tocca al vice Murelli - Bertolca10 : Tegola in casa #Milan con la positività del tecnico Stefano #Pioli. Isolamento domiciliare per lui e preparazione i… - infoitsport : Pioli positivo al Covid, nuova tegola in casa Milan -