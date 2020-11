Ristori al calcio, Patuanelli fa urlare Balata (Di mercoledì 18 novembre 2020) ROMA - Un aiuto per il calcio e per lo sport in difficoltà che rischia di soccombere all'emergenza sanitaria e alla pandemia. Un impegno che viene accolto con gratitudine, ma che suscita anche ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 18 novembre 2020) ROMA - Un aiuto per ile per lo sport in difficoltà che rischia di soccombere all'emergenza sanitaria e alla pandemia. Un impegno che viene accolto con gratitudine, ma che suscita anche ...

sportli26181512 : Ristori al #calcio, Patuanelli fa urlare Balata: Il Ministro dello Sviluppo Economico annuncia misure a favore dell… - Lega_B : RT @BalataMauro: ?? In questa fase critica dell'economia del Paese anche la Lega B e le sue associate devono essere supportate per il bene d… - BalataMauro : ?? In questa fase critica dell'economia del Paese anche la Lega B e le sue associate devono essere supportate per il… - antennatre : ROMA | MANCATI INCASSI, IL MINISTRO: «RISTORI A BASKET, PALLAVOLO E SERIE C DI CALCIO» - MessinaSportiva : Patuanelli: 'Ristori a basket, volley e calcio. Lo sport in grande difficoltà' - -