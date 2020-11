TSOWrestling : Che cosa è accaduto nell'ultimo #RAW prima delle Survivor Series? Chi ha vinto il re-match tra il campione WWE Rand… - SpazioWrestling : WWE: Kim Marie commenta la multa fatta a suo marito Randy Orton #WWE #RandyOrton - SpazioWrestling : Arrivano le prime parole di Drew McIntyre dopo il suo match contro Randy Orton #WWE #DrewMcIntyre - Zona_Wrestling : #WWE WWE: Randy Orton vs Drew McIntyre a Raw, chi è uscito campione dal match? - Spoiler - - zazoomblog : Randy Orton vs Drew McIntyre Wwe Raw risultati ieri sera McIntyre nuovo campione va a Survivor Series - #Randy… -

Ultime Notizie dalla rete : Randy Orton

Se Edge non dovesse protrarre la sua lunga faida con Randy Orton fino a WrestleMania 37, un'altra ipotesi per la Rated-R Superstar potrebbe essere a sorpresa quella di sfidare Bray Wyatt, per la preci ...La scorsa notte, è stata molto importante per Drew McIntyre che ha conquistato il suo secondo titolo WWE. Prima del match contro Randy Orton, Sheamus, ha regalato allo scozzese un baule che ...