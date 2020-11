Più Europa e Azione hanno creato un gruppo parlamentare comune al Senato e alla Camera (Di martedì 17 novembre 2020) Più Europa e Azione hanno formato un gruppo comune al Senato e alla Camera dei deputati. Lo rende noto un comunicato congiunto firmato dai Senatori Emma Bonino, Matteo Richetti e dai deputati Enrico Costa, Riccardo Magi e Nunzio Angiola. Nel documento si ricorda che «Azione e +Europa sono accomunate dall’aver scelto l’opposizione intransigente al Governo Conte bis, muovendo da posizioni europeiste e liberaldemocratiche antitetiche a quelle di Lega e Fratelli d’Italia». L’obiettivo è quello di unire le «rispettive rappresentanze parlamentari in una unica componente nel gruppo Misto di Senato ... Leggi su linkiesta (Di martedì 17 novembre 2020) Piùformato unaldei deputati. Lo rende noto un comunicato congiunto firmato dairi Emma Bonino, Matteo Richetti e dai deputati Enrico Costa, Riccardo Magi e Nunzio Angiola. Nel documento si ricorda che «e +sono accomunate dall’aver scelto l’opposizione intransigente al Governo Conte bis, muovendo da posizioni europeiste e liberaldemocratiche antitetiche a quelle di Lega e Fratelli d’Italia». L’obiettivo è quello di unire le «rispettive rappresentanze parlamentari in una unica componente nelMisto di...

Azione_it : ??Da oggi Azione e @Piu_Europa insieme in Parlamento! 'Intendiamo rafforzare la nostra azione politica di opposizi… - marcocappato : Dallo scontro con Ungheria e Polonia non dipendono solo i soldi, ma il futuro dell'Unione europa. Chi viola i dirit… - Piu_Europa : Da oggi il gasdotto #TAP è operativo. Nessun devastante impatto ambientale, dipenderemo meno da Putin, incrementer… - rosadineve : Anche Renzi appoggia la proposta di Bettini, PD per un gruppo trasversale antipopulista per riscrivere insieme un p… - Giovannada46 : RT @marieta99044909: Ieri in Italia, il più alto numero di decessi dell'Europa. Dovevate prendere il MES -

