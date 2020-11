Oroscopo di Martedì 17 Novembre 2020

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 17 novembre 2020)DEL GIORNO17Ariete Nonostante le dissonanze, manterrai la fiducia in te stesso e negli altri. È tutto merito tuo perché la vita non sta andando come vorresti che fosse adesso! Ti ho parlato ieri di problemi in ambito emotivo, ma può essere anche questione di un partner professionale che non vuole continuare con te, o addirittura problemi di soldi, non perché che hai speso troppo: potrebbe essere un partner che si è messo nei guai. Toro Ci sarà ancora una parte di stress della giornata per i nati alla fine di aprile, ma questo si risolverà nel pomeriggio con l’arrivo di una Luna molto ragionevole in Capricorno. Una persona cara, forse anche un parente, saprà calmarti solo con la sua presenza. Tuttavia, sarai sempre ...