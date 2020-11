Migliori Programmi per vedere DVD su PC

Leggi su navigaweb

(Di martedì 17 novembre 2020) Anche se ormai viviamo negli anni dello streaming online non si può ancora dire che i DVD siano superati, soprattutto per chi ne ha comprati tanti in passato. Microsoft però nelle sue ultime edizioni di Windows ha abbandonato il supporto per la visione dei DVD e ha rimosso da Windows 10 il programma Windows Media Center, soprattutto a causa di diritti e copyright che non ha voluto più pagare. Se abbiamo tantissimi DVD Video daal PC ma non sappiamo come fare, in questa guida vi illustreremo igratuiti perDVD su PC Windows 10. Iillustrati sono tutti forniti gratuitamente ma supportano tutte quelle funzioni che i aspettiamo da un buon player per DVD ossia: la suddivisione in capitoli, la visione di eventuali contenuti extra, la possibilità di scegliere i ...