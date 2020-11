(Di martedì 17 novembre 2020)non ha dubbi: "l'fa benein era". Il direttore della Clinica Malattie Infettive dell'Ospedale San Martino di Genova è stato ospite video di Annalisain La.it. E ha dato consigli su come comportarsi sotto le lenzuolain era. Insommal'fa bene, forse; di. "Fate l'; diperché fa bene all'psiche. E usate il preservativo perché a letto è ben; utile ...

AnnalisaChirico : ‘Fate l’amore più di prima perché fa bene all’amore e alla psiche. E usate il preservativo perché a letto è ben più… - AnnalisaChirico : ‘Sesso in tempi di Covid? Fare l’amore fa bene, bisogna praticarlo ancora più di prima’, così il prof… - DomenicoAiello_ : RT @AnnalisaChirico: ‘Sesso in tempi di Covid? Fare l’amore fa bene, bisogna praticarlo ancora più di prima’, così il prof #MatteoBassetti… - Gio53272615 : RT @tempoweb: Matteo Bassetti alla Chirico: 'Col Covid bisogna fare l'amore anche più di prima' #matteobassetti #annalisachirico #covid ht… - tempoweb : Matteo Bassetti alla Chirico: 'Col Covid bisogna fare l'amore anche più di prima' #matteobassetti #annalisachirico… -

Ultime Notizie dalla rete : Matteo Bassetti

Liberoquotidiano.it

Matteo Bassetti non ha dubbi: "Fare l'amore fa bene anche in era Covid". Il direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova è stato ospite video di Annalisa Chirico in ..."Possiamo evitare di continuare a parlare di ondate, perché la gente è confusa". La pensa così Matteo Bassetti che, ...