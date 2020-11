LIVE Tsitsipas-Rublev, ATP Finals 2020 in DIRETTA: sfida da dentro o fuori (Di martedì 17 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.45 Entrambi sono costretti alla vittoria se vogliono sperare di accedere alle semifinali del torneo. Nel primo incontro Tsitsipas ha perso in tre set con Dominic Thiem, ko senza appello per Rublev che ha ceduto 6-3 6-4 a Nadal. 20.40 Buonasera amiche ed amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Stefanos Tsitsipas-Andrey Rublev, valida per il round robin delle ATP Finals 2020 di scena alla O2 Arena di Londra. Buonasera amiche ed amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Stefanos Tsitsipas-Andrey Rublev, valida per il round robin delle ATP Finals 2020 di scena ... Leggi su oasport (Di martedì 17 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.45 Entrambi sono costretti alla vittoria se vogliono sperare di accedere alle semifinali del torneo. Nel primo incontroha perso in tre set con Dominic Thiem, ko senza appello perche ha ceduto 6-3 6-4 a Nadal. 20.40 Buonasera amiche ed amici di OA Sport e benvenuti alladi Stefanos-Andrey, valida per il round robin delle ATPdi scena alla O2 Arena di Londra. Buonasera amiche ed amici di OA Sport e benvenuti alladi Stefanos-Andrey, valida per il round robin delle ATPdi scena ...

infoitsport : ATP Finals 2020: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 1. Dominic Thiem supera Tsitsipas. Più tardi in campo Na… - zazoomblog : LIVE Thiem-Tsitsipas 7-6 4-6 5-2 ATP Finals 2020 in DIRETTA: il greco al servizio per salvare il match - #Thiem-Ts… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Tennis #ATPFinals Reazione di #Tsitsipas che si prende il #secondoset con #Thiem! 1-1 (6-7 6_4). #live - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Tennis #ATPFinals Il #primoset è di #Thiem, che piega #Tsitsipas al #tiebreak! 7-6 (7-5) #live - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Tennis #ATPFinals Tutto pronto a #Londra per il primo match tra #Thiem e #Tsitsipas! A seguire #Nadal contro #Rublev. #live -