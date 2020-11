Eleonora Daniele crolla a Storie Italiane: “Oggi sono davvero in difficoltà” (Di martedì 17 novembre 2020) Tra le conduttrici più apprezzate e conosciute del mondo dello spettacolo nostrano, Eleonora Daniele è tornata a parlare nel corso della trasmissione Storie Italiane della vicenda di Paolo Mengoli e della figlia disconosciuta. Un racconto che ha lasciato la conduttrice senza fiato. La conduttrice crolla a Storie Italiane Nel corso dell’ultima puntata di Storie Italiane, … L'articolo Eleonora Daniele crolla a Storie Italiane: “Oggi sono davvero in difficoltà” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 17 novembre 2020) Tra le conduttrici più apprezzate e conosciute del mondo dello spettacolo nostrano,è tornata a parlare nel corso della trasmissionedella vicenda di Paolo Mengoli e della figlia disconosciuta. Un racconto che ha lasciato la conduttrice senza fiato. La conduttriceNel corso dell’ultima puntata di, … L'articolo: “Oggiin difficoltà” proviene da www.meteoweek.com.

