Covid, Asl nel caos. I comuni si organizzano per l’assistenza sanitaria: parte Ottaviano (Di martedì 17 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoOttaviano (Na) – Partirà da stasera – 17 novembre – il servizio notturno di assistenza per i malati di Covid – 19 su tutto il territorio di Ottaviano, voluto dall’amministrazione comunale e dall’unità di crisi comunale. Il servizio sarà attivo dalle 20 alle 8 del mattino successivo: i cittadini colpiti dal virus potranno telefonare al numero 3773866612 e saranno messi in contatto con un’automedica dell’associazione Soccorso San Gennaro, con a bordo un autista, un infermiere e un medico. L’automedica girerà per Ottaviano e sarà pronta a raggiungere, se dovesse essere necessario, la persona bisognosa di assistenza. Naturalmente il personale dell’automedica lavorerà in massima sicurezza e ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 17 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Partirà da stasera – 17 novembre – il servizio notturno di assistenza per i malati di– 19 su tutto il territorio di, voluto dall’amministrazione comunale e dall’unità di crisi comunale. Il servizio sarà attivo dalle 20 alle 8 del mattino successivo: i cittadini colpiti dal virus potranno telefonare al numero 3773866612 e saranno messi in contatto con un’automedica dell’associazione Soccorso San Gennaro, con a bordo un autista, un infermiere e un medico. L’automedica girerà pere sarà pronta a raggiungere, se dovesse essere necessario, la persona bisognosa di assistenza. Naturalmente il personale dell’automedica lavorerà in massima sicurezza e ...

pisto_gol : Il @Corriere scrive oggi-pag.46-che il ministro dello sport Spadafora avrebbe detto al presidente FIGC Gravina che,… - ComuneSpezia : L`Asl 5 ha pronto il piano B per il Covid: metà Terapia intens... - Bisceglie24 : Covid, Spina: “Angarano non può più limitarsi a fare il portavoce della Asl” - BasicLifeSupp : Covid. La Sardegna si dota di un Piano di intervento per i prossimi 40 giorni - FarmaSerafini : #Covid “Non gettare la maschera”! ???? Ecco l'accattivante video di sensibilizzazione sull'uso della mascherina dell… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Asl Covid: il 19 novembre presidio dei sindacati davanti all'Asl di Alessandria Radiogold La solidarietà ha già messo in moto l’ambulatorio mobile dei vaccini: è nel cortile del Convitto di Alba

ma potrà essere a disposizione anche per la diagnostica Covid-19, in un contesto sanitario di alta qualità in grado di raggiungere, grazie al lavoro dei volontari, i 75 comuni di Langhe e Roero che ...

Emergenza Covid, Campania: come cambiano gli spostamenti delle persone in tempo di pandemia

Da qualche giorno la Regione Campania è zona rossa, il che significa che gli spostamenti dei cittadini sono vincolati dalle misure restrittive previste dalle disposizioni del governo che suddividono l ...

ma potrà essere a disposizione anche per la diagnostica Covid-19, in un contesto sanitario di alta qualità in grado di raggiungere, grazie al lavoro dei volontari, i 75 comuni di Langhe e Roero che ...Da qualche giorno la Regione Campania è zona rossa, il che significa che gli spostamenti dei cittadini sono vincolati dalle misure restrittive previste dalle disposizioni del governo che suddividono l ...