Castel Volturno | sequestrate 2 tonnellate di sigarette di contrabbando | 4 arresti

Leggi su 2anews

(Di martedì 17 novembre 2020) Il carico di “bionde” sequestrato aera trasportato all’interno di un furgone di una ditta di trasporti, con l’autista che indossava una tuta da operaio. Quattro responsabili tratti in arresto, 1 denunciato a piede libero e 2didi: questo il bilancio di una vasta operazione antiportata a termine dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli. In particolare, le Fiamme Gialle del Gruppo di Nola hanno effettuato un accesso presso un complesso di capannoni situati a(CE), sorprendendo i contrabbandieri in flagranza di reato. Il blitz adella Fiamme gialle L`ingente ...