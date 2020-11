Calhanoglu Juventus, “Tuttosport”: occasione juve, rottura totale col Milan (Di martedì 17 novembre 2020) Calhanoglu juventus – juventus pronta a sfruttare l’occcasione Calhanoglu. Milan furibondo con Calhanoglu e il suo entourage: il club non intende più trattare dopo le richieste decisamente onerose. Il giocatore turco è quindi pronto ad andarsene, alla finestra ci sono la juventus ed Inter ma i bianconeri sembrano essere attualmente in vantaggio. Sembra ormai rottura totale tra il Milan e Hakan Calhanoglu. Una rottura che è giunta dopo le richieste del turco e del suo entourage per rinnovare il contratto con la società rossonera. Calhanoglu ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 17 novembre 2020)pronta a sfruttare l’occcasionefuribondo cone il suo entourage: il club non intende più trattare dopo le richieste decisamente onerose. Il giocatore turco è quindi pronto ad andarsene, alla finestra ci sono laed Inter ma i bianconeri sembrano essere attualmente in vantaggio. Sembra ormaitra ile Hakan. Unache è giunta dopo le richieste del turco e del suo entourage per rinnovare il contratto con la società rossonera....

